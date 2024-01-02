В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он посоветовал не подходить к окнам и укрыться в помещении «без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)». «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.
Незадолго до этого Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом.
Накануне, 2 января в городе четыре раза включалась сирена ракетной опасности. По городу, в частности, были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.
Самый массированный удар был нанесен 30 декабря. Его жертвами стали 25 человек, больше 100 получили ранения. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и пообещал, что удар ВСУ не останется без ответа.