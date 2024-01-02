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06:49, 3 января 2024Россия

В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности

Фото: Stringer / Reuters

В Белгороде вновь запущена сирена ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он посоветовал не подходить к окнам и укрыться в помещении «без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)». «Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил о работе систем ПВО над Белгородским и Белгородским районом.

Накануне, 2 января в городе четыре раза включалась сирена ракетной опасности. По городу, в частности, были запущены тактические ракеты «Точка-У». Силами ПВО удалось сбить девять воздушных целей на подлете к областной столице.

Самый массированный удар был нанесен 30 декабря. Его жертвами стали 25 человек, больше 100 получили ранения. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом и пообещал, что удар ВСУ не останется без ответа.

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      Марина Совина
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