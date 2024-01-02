Над Белгородом вновь сработала ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала ПВО, сбито несколько целей

Над Белгородом вновь сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент пока нет.

Также Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Пострадавших нет, повреждения получили несколько частных домов и линия электропередачи.

Накануне, 2 января, в городе четыре раза срабатывала система предупреждения о ракетной опасности. Силами ПВО было сбито множество ракет. Жертвами удара стал один человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Самая массированная атака на Белгород произошла 30 декабря, ее жертвами стали 25 человек, в том числе дети, больше 100 получили ранения.