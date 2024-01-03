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20:22, 3 января 2024Бывший СССР

Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО

Кулеба: созвано чрезвычайное заседание совета Украина — НАТО

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о созыве чрезвычайного заседания совета Украина — НАТО «из-за обстрелов». Об этом он написал на своей странице в соцети Х (бывший Twitter).

По его словам, Североатлантический альянс поддержал соответствующий запрос Киева. Он уточнил, что одной из ключевых тем заседания станет усиление противовоздушной обороны Украины. При этом точную дату мероприятия Кулеба не назвал.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о начале совместного производства оружия Украины и НАТО. По его словам, данный процесс уже запущен, однако необходимо увеличить масштабы и отладить процессы. Он добавил, что оружие украинского производства уже отвечает стандартам НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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