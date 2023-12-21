На Украине рассказали о начале совместного производства оружия с НАТО

Секретарь СНБО Данилов заявил о начале производства оружия совместно с НАТО

Совместное производство оружия Украины и НАТО уже началось, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Об этом пишет УНИАН.

Процесс совместного производства со странами альянса уже запущен, однако необходимо увеличить масштабы и отладить процессы, подчеркнул Данилов. Он добавил, что оружие украинского производства уже отвечает стандартам НАТО.

«Те разработки, которые есть в нашей стране, удивляют наших партнеров, и удивляют их неоднократно. И сейчас есть изделия, которые есть на самом высоком уровне, что касается мировой военной индустрии», — заявил секретарь СНБО.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что страна может произвести 50 тысяч FPV-дронов уже в декабре. Так он прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского по созданию миллиона БПЛА такого типа в 2024 году.