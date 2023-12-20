На Украине пообещали произвести 50 тысяч дронов в декабре

Украинский министр Камышин: Киев сможет произвести 50 тысяч FPV-дронов в декабре

Украина сможет произвести 50 тысяч FPV-беспилотников уже в декабре. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Камышин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах страны по созданию миллиона БПЛА такого типа в 2024 году в ходе пресс-конференции 19 декабря. По его словам, промышленность страны готова к реализации плана.

«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — заявил министр.

По его словам, производственные мощности уже готовы и заключаются контракты на 2024 год.

Ранее платформа по поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) United24 рассказала о закупке пяти тысяч дронов-камикадзе для украинских военных. Первая партия из трех тысяч дронов прибудет в страну в начале января 2024 года.