Минобороны наградило погибшего в зоне СВО экс-главу УМВД по Екатеринбургу

Адвокат Кезик: погибшего экс-главу УМВД по Екатеринбургу Трифонова наградило МО

Министерство обороны России наградило погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) бывшего руководителя УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова. Об этом рассказала Ura.ru его адвокат Ольга Кезик.

По ее словам, он удостоился медали «Участнику специальной военной операции».

Ранее сообщалось, что Трифонова отказывались брать на фронт. Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД просился на СВО с марта 2023 года. О согласовании его кандидатуры стало известно 21 ноября 2023 года. После получения разрешения экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на фронт.