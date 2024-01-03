Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

Погибшего экс-главу УМВД по Екатеринбургу Трифонова не хотели брать на СВО

Погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) экс-главу управления УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова отказывались брать на фронт. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик, передает URA.RU.

«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — сказала адвокат.

Осужденный просился на СВО с марта 2023 года. О согласовании его кандидатуры стало известно 21 ноября 2023 года. После получения разрешения экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на на фронт.

Ранее на СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский, подорвавшись на мине в Харьковской области. Его гибель подтвердил глава Воронежской области Александр Гусев.