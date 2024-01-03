Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:02, 3 января 2024Россия

Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

Погибшего экс-главу УМВД по Екатеринбургу Трифонова не хотели брать на СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) экс-главу управления УМВД России по Екатеринбургу Игоря Трифонова отказывались брать на фронт. Об этом сообщила его адвокат Ольга Кезик, передает URA.RU.

«С Трифоновым поначалу не хотели заключать контракт. Мы подавали жалобу в военную прокуратуру Нижнего Новгорода, где он отбывал наказание. Почему с экс-генералом не хотели сотрудничать, нам неизвестно», — сказала адвокат.

Осужденный просился на СВО с марта 2023 года. О согласовании его кандидатуры стало известно 21 ноября 2023 года. После получения разрешения экс-глава УМВД по Екатеринбургу прошел обследования и начал готовиться к отправке на на фронт.

Ранее на СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский, подорвавшись на мине в Харьковской области. Его гибель подтвердил глава Воронежской области Александр Гусев.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о двух обстрелах Белгорода ВСУ

      Интересующий «Зенит» бразильский футболист отказывался играть в России

      В небе над Москвой обнаружили ледяные иглы

      Погибшего на фронте экс-главу УМВД по Екатеринбургу отказывались брать на СВО

      В Ярославле задержали диверсантов за поджог трансформаторной подстанции

      Тарасова оценила желание Рудковской вместе комментировать фигурное катание

      В российском селе девочка получила ранение после обстрела со стороны Украины

      Жители Курской области остались без света после атаки ВСУ

      Установлена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

      В Петербурге мужчина напал с мачете на сотрудника кафе-шавермы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости