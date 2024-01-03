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20:47, 3 января 2024Мир

Опубликованы кадры с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны РФ: 173 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

173 российских военнослужащих после обмена вернулись домой из украинского плена. Соответствующие кадры предоставили журналистам в Минобороны России.

«Еще 173 российских бойца вернулись на Родину из украинского плена. Минобороны РФ провели сегодня обмен военнопленными [по формуле] 173/173», — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) Шамсаил Саралиев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о возвращении домой более 200 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) из российского плена.

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      Виктория Кондратьева
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