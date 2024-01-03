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19:54, 3 января 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о возвращении более 200 военнопленных ВСУ

В Киеве заявили о возвращении на Украину более 200 военнопленных ВСУ
СюжетМинобороны:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве сообщили о возвращении домой более 200 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Из русского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины вооруженных сил, национальной гвардии, ВМС, пограничники», — говорится в публикации. Зеленский отметил, что часть возвращенных военнослужащих защищала Мариуполь и Азовсталь.

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Ранее Минобороны России заявило об освобождении 248 солдат из украинского плена. В заявлении ведомства отмечается, что возвращение российских солдат с подконтрольной киевскому режиму территории стало возможным в результате «сложного переговорного процесса».

В Минобороны также отметили роль «посреднического участия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов» в освобождении россиян.

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