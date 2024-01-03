Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:28, 3 января 2024Бывший СССР

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Кермане

Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Кермане
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане. Текст опубликован в Telegram-канале кабмина страны.

«Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди», — заявил он. Политик также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва в Кермане выросло до 103 человек. Более 141 пострадавшего были доставлены в больницы города.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. Заместитель губернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

      Москвичка призналась в убийстве своей годовалой дочери

      США высказались о причастности Израиля к теракту в Иране

      В США раскритиковали отношение Зеленского к генералам ВСУ

      Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Кермане

      Инфляция в Турции достигла рекордных максимумов

      Путин снял ограничения с трех международных компаний

      В США рассказали о беспокойстве демократов насчет Трампа

      В Челябинске задержали четвертого подозреваемого в избиении бойца СВО

      Приток нелегальных мигрантов в США установил абсолютный исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости