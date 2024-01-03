Пашинян выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Кермане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил послание президенту Ирана Эбрахиму Раиси, в котором выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане. Текст опубликован в Telegram-канале кабмина страны.

«Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди», — заявил он. Политик также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате взрыва в Кермане выросло до 103 человек. Более 141 пострадавшего были доставлены в больницы города.

Взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. Заместитель губернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.