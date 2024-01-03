Песков опроверг информацию о готовящемся заявлении Путина о мировой безопасности

Песков: информация о готовящемся заявлении Путина о мировой безопасности — фейк

Сообщения о готовящемся заявлении президента России Владимира Путина о мировой безопасности не соответствуют действительности. Информацию опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет. Это фейк», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в Telegram-канале «Политджойстик» появилась информация о скором сенсационном заявлении Путина, в частности, по украинскому кейсу. «Не ультиматум, но жесткое по своим параметрам», — говорилось в сообщении.

1 января российский лидер при посещении военнослужащих в госпитале имени Вишневского заявил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях.

