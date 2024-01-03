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02:50, 3 января 2024Мир

В Сербии завершилось повторное голосование на парламентских выборах

На восьми участках в Сербии прошло голосование на повторных выборах в Скупщину

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

В Сербии на восьми избирательных участках состоялось голосование на внеочередных выборах в парламент страны. Об этом сообщает сербское агентство Tanjig.

Повторное голосование на данных участках назначила Республиканская избирательная комиссия (РИК). Два избирательных участка в поселке Бачки-Петровац, три в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави открылись во вторник, 2 января, в 7:00 по местному времени. Голосование завершилось в 20:00. Всего было напечатано 5 352 бюллетеня.

Протесты в Сербии начались из-за итогов прошедших 17 декабря внеочередных выборов в парламент, на которых победила коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Набравшая более 23 процентов голосов оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов. Вечером 24 декабря представители оппозиции блокировали здание Скупщины, потребовав отмены итогов выборов.

Экс-глава агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов.

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      Марина Совина
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