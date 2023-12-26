Экс-глава разведки Сербии заявил о попытке Запада повторить белорусский сценарий

Экс-глава разведки Сербии Вулин: Запад попытался повторить белорусский сценарий

Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов. Об этом заявил экс-глава агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«В Белграде в ночь на воскресенье начата цветная революция по белорусскому сценарию. Партии, сторонники НАТО выдвигались на выборы, но из-за своей непопулярности в народе общение с гражданами возложили на публичные фигуры — артистов, спортсменов, а финансирование с Запада приходило через НКО», — отметил политик.

Вулин также добавил, что западные СМИ стремились на территории всего региона Балкан создать чувство слабости президента Сербии Александра Вучича и скорое падение его власти. Однако он отметил, что страной «руководит сильный человек, Вучич — не Янукович».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад поставил Сербии ультиматум «что угодно, только не с Россией», на примере с Украиной, не предлагая гармоничного сочетания путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа.