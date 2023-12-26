Захарова: Запад поставил Сербии ультиматум «что угодно, только не с Россией»

Запад поставил Сербии ультиматум «что угодно, только не с Россией», как раньше строил отношения с Украиной. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, Запад поставил Белград перед жестким выбором — либо с Западом, либо с Россией, вместо гармоничного сочетания путей развития в соответствии с национальными интересами сербского народа.

«Теперь же выбор формулируется вообще по-другому — только с Западом. А последние корректировки вообще как ультиматум звучат — что угодно, только не с Россией», — сказала она.

Ранее Захарова отметила, что беспорядки в Сербии являются попыткой коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она добавила, что в настоящий момент необходимо строго следовать конституции, уважать выбор сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы.