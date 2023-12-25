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10:48, 25 декабря 2023Мир

МИД России прокомментировал беспорядки в Сербии

Захарова о беспорядках в Сербии: попытки коллективного Запада раскачать ситуацию

Фото: Marko Djurica / Reuters

Беспорядки в Сербии являются попыткой коллективного Запада раскачать ситуацию в стране. Ситуацию в Белграде прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники "майданных переворотов"», — сказала дипломат.

По ее словам, в настоящий момент необходимо строго следовать конституции, уважать выбор сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы.

Ранее перед городской администрацией Белграда прошли беспорядки, по итогам которых задержаны свыше 35 человек. По словам президента Сербии Александра Вучича, протестующие нанесли большой ущерб государству. В настоящее время идет поиск некоторых лиц, причастных к беспорядкам.

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