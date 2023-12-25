Вучич заявил о задержании 35 человек в ходе беспорядков в Белграде

Вучич: в ходе беспорядков у администрации Белграда задержаны более 35 человек

По итогам беспорядков перед городской администрацией Белграда задержаны свыше 35 человек. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink.

По его словам, протестующие нанесли большой ущерб государству. В настоящее время идет поиск некоторых лиц, причастных к беспорядкам, они будут арестованы в течение ночи, добавил Вучич. «Где бы они ни были, спрятаться им не удастся», — подчеркнул сербский лидер.

В ночь на 25 декабря протестующие перекрыли центральные улицы Белграда и пытались взять штурмом здание городской администрации. Протесты начались после парламентских выборов. Демонстранты бросали в стражей порядка камни и бутылки. В ответ полиция применила слезоточивый газ и разогнала протестующих.

В свою очередь, Александар Вучич назвал попытку штурма здания городской администрации Белграда сторонниками прозападной оппозиции атакой на суверенитет страны. Сербский лидер отметил, что попытка штурма вызвана внешним фактором.