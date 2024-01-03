Путин снял ограничения с трех международных компаний

Путин снял ограничения с трех иностранных компаний после их регистрации в России

Президент России Владимир Путин определил перечень иностранных компаний, с которых сняли ограничения в связи с их регистрацией на территории страны. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

В этот перечень попали три международные юрлица: МКАО «Вандл холдингс лимитед», зарегистрировавшееся в 2022 году на острове Русский в Приморском крае, МКООО «Адорабелла», зарегистрировавшееся в Калининградской области, и МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес», также зарегистрировавшееся в Калининградской области.

«Вандл холдингс лимитед» ранее была зарегистрирована на Кипре, она обладает долей 46,35 процента акций в российской золотодобывающей компании «Полюс» — лидера по стране в своей отрасли.

«Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» редомицилировались в 2022 году из Швейцарии, вместе компании владеют 43,6 процента акций в «Фосагро» (производство удобрений). До их перерегистрации на территории РФ основным акционным пакетом владела семья бывшего гендиректора компании «ФосАгро» Андрея Гурьева. Обе компании значатся в санкционном списке Минфина США с ноября 2022 года.