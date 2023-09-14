Богатейшие россияне вернули в страну активы на десятки миллиардов долларов

Bloomberg: российский бизнес вернул из Европы в Россию активы на $50 миллиардов

Российские миллиардеры под давлением властей начали «репатриировать свои богатства» — с начала военного конфликта на Украине бизнес вернул из Европы в Россию активы минимум на 50 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Этой отметки общая сумма достигнет после переезда в Россию с Кипра компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, которые контролируют бизнесмены Игорь Шилов и Марк Курцер. Акционеры фирм одобрили смену юрисдикции в прошлом месяце.

Новая тенденция пришла на смену «многолетней практике российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, используя благоприятные для инвесторов правовые системы, возможность получать дивиденды в иностранной валюте и низкие налоги», отмечает агентство. Теперь у богатейших россиян остается все меньше мест за рубежом для размещения капитала, так как многие из них находятся под западными санкциями. «Сейчас Россия кажется меньшим злом, чем другие страны», — отметила партнер компании Business Solutions and Technologies, которая раньше работала в России под брендом Deloitte, Наталья Кузнецова.

По информации Bloomberg, c 24 февраля в Россию и дружественные страны, такие как ОАЭ и Казахстан, перевели свои семейные активы основатель «ФосАгро» Андрей Гурьев, владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников и основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин. Владелец НЛМК Владимир Лисин перерегистрировал свой транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc в Абу-Даби с Кипра. Вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc переехала в Казахстан в августе.

Как отмечает Bloomberg, перевод активов во многом связан с изменением налоговой политики. Так, по их данным, соглашение об избегании механизма двойного налогообложения было приостановлено российскими властями как раз для того, чтобы оставаться в недружественных юрисдикциях, таких как Европа, стало непрактичным для бизнеса. Кроме того, российские власти затруднили компаниям выплату дивидендов или продажу активов организациям, зарегистрированным в таких юрисдикциях.

Одновременно с этим Москва старается повысить привлекательность так называемых «русских оффшоров» — специальных административных районов с низкими налогами, появившихся в 2018 году. Например, холдинги с международными активами, перерегистрированные в России, могут претендовать на налоговые льготы.

В этом году в САР переехало 115 компаний, их общее число достигло 253, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в интервью «Российской газете».