США сообщили о новых атаках хуситов на суда в Красном море

CENTCOM: несколько судов подверглись атакам хуситов в южной части Красного моря

Несколько судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их сторону баллистических ракет со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в своём аккаунте в соцсети X.

Уточняется, что 2 января хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты. Сведений о повреждениях и ущербе данных не поступало.

Ранее эсминец США сбил атаковавшие контейнеровоз ракеты над Красным морем.

В декабря прошлого года советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ведут с союзниками переговоры о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей, следующих через Красное море на фоне недавних нападений йеменских хуситов на несколько коммерческих судов.