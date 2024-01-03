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08:44, 3 января 2024Мир

США сообщили о новых атаках хуситов на суда в Красном море

CENTCOM: несколько судов подверглись атакам хуситов в южной части Красного моря
Архивное

Архивное. Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Scott Pittman / Reuters

Несколько судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их сторону баллистических ракет со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в своём аккаунте в соцсети X.

Уточняется, что 2 января хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты. Сведений о повреждениях и ущербе данных не поступало.

Ранее эсминец США сбил атаковавшие контейнеровоз ракеты над Красным морем.

В декабря прошлого года советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты ведут с союзниками переговоры о создании военно-морской оперативной группы для охраны кораблей, следующих через Красное море на фоне недавних нападений йеменских хуситов на несколько коммерческих судов.

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      Марина Совина
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