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16:57, 3 января 2024Экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче

Bloomberg: состояние богатейших бизнесменов РФ в 2023 году выросло на $50 млрд

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на 50,012 миллиарда долларов, следует из опубликованного агентством Bloomberg рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Данный индекс рассчитывается, в том числе, на базе стоимости акций компаний, доли в которых принадлежат миллиардерам. Всего в рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, 25 из них являются гражданами России. Совокупное состояние бизнесменов из РФ составило 328,53 миллиарда долларов.

Заметнее всего разбогател основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов — на 9,29 миллиарда долларов, его состояние увеличилось до 24,7 миллиарда долларов. Сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 5,67 миллиарда долларов (состояние выросло до 17,2 миллиарда долларов), а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин за год заработал 4,08 миллиарда долларов, (состояние 23,9 миллиарда долларов).

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Были среди российских миллиардеров и те, кто потерял часть своих средств в 2023 году. По данным BBI, наибольшие убытки по итогам года зафиксированы у основного акционера «Акрона» Вячеслава Кантора, который лишился 0,149 миллиарда долларов, а его состояние сократилось до 6,21 миллиарда.

Ранее Bloomberg сообщило, что в 2023 году миллиардеры из числа пятисот богатейших людей мира смогли вернуть потери в размере 1,4 триллиона долларов, понесенные в 2022 году. Суммарный капитал самых состоятельных бизнесменов планеты вырос на 1,5 триллиона, при этом в тройку самых богатых людей мира вошли основатель Tesla Илон Маск (229 миллиардов долларов), глава LVMH Бернар Арно (179 миллиардов долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (177 миллиардов долларов).

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