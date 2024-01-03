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19:44, 3 января 2024Мир

Сенатор ответил на нежелание Запада осудить удары ВСУ по Белгороду

Сенатор Цеков: Запад пожалеет из-за нежелания осудить удары ВСУ по Белгороду
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Западные страны, не пожелавшие осудить ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду, сильно об этом пожалеют. С таким заявлением выступил сенатор от Крыма и член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. Его цитирует портал NEWS.ru.

«Они очень пожалеют о тех словах и действиях, которыми втянули Украину в этот конфликт. Уверен, что наши структуры не спустят этого с рук и решат, как Москва ответит на эти выпады», — сказал парламентарий.

По словам Цекова, нежелание западных лидеров осудить удар по российскому городу доказывает, что «они не заинтересованы в скором разрешении конфликта».

Ранее представители МИД Франции во время ежегодного брифинга заявили, что удар по Белгороду с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону».

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      Виктория Кондратьева
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