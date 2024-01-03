Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с предельно малой высоты

МО РФ: Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на предельно малой высоте 25 метров

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) России поразили живую силу и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. «Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров», — подчеркнули в ведомстве. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее в МО РФ сообщили, что Су-25 уничтожили технику ВСУ на краснолиманском направлении. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрированием на предельно малой высоте. Полет прошел в штатном режиме, без происшествий.