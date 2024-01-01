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06:49, 1 января 2024Россия

Российские Су-25 поразили украинскую технику на краснолиманском направлении

Минобороны России: Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических Сил (ВКС) России поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По словам пилота с позывным Малой, полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств (РЭБ) противника. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрированием на предельно малой высоте.

Полет прошел в штатном режиме, без происшествий. Экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

Ранее Минобороны сообщило, что экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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