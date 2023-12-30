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08:54, 30 декабря 2023Бывший СССР

Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. «Экипажи штурмовиков атаковали опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», — говорится в сообщении. Как указали военные, российская авиация поразила все указанные цели.

Ранее штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Военнослужащие проводили наступление во время интенсивного обстрела, им удалось вплотную подойти к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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