Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Су-25 ВКС России поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении

Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, сообщило Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. «Экипажи штурмовиков атаковали опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении», — говорится в сообщении. Как указали военные, российская авиация поразила все указанные цели.

Ранее штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль важный опорный пункт на донецком направлении. Военнослужащие проводили наступление во время интенсивного обстрела, им удалось вплотную подойти к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).