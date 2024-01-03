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18:12, 3 января 2024Мир

Три сотрудника Красного Полумесяца погибли при взрывах в Иране

Press TV: три сотрудника Красного Полумесяца погибли при взрывах в Иране
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Три сотрудника Красного Полумесяца Ирана погибли, помогая пострадавшим в результате взрывов в городе Керман во время траура в четвертую годовщину смерти генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Press TV.

«Трое спасателей, отправленных на место взрыва для оказания помощи пострадавшим в результате террористической атаки в Кермане, погибли во время второго взрыва», — указывает издание.

Ранее стало известно, что число жертв в результате взрыва у могилы Сулеймани выросло до 103 человек. Также сообщается о 141 пострадавших в результате инцидента.

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      Глеб Бажуткин
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