Три сотрудника Красного Полумесяца погибли при взрывах в Иране

Press TV: три сотрудника Красного Полумесяца погибли при взрывах в Иране

Три сотрудника Красного Полумесяца Ирана погибли, помогая пострадавшим в результате взрывов в городе Керман во время траура в четвертую годовщину смерти генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Press TV.

«Трое спасателей, отправленных на место взрыва для оказания помощи пострадавшим в результате террористической атаки в Кермане, погибли во время второго взрыва», — указывает издание.

Ранее стало известно, что число жертв в результате взрыва у могилы Сулеймани выросло до 103 человек. Также сообщается о 141 пострадавших в результате инцидента.