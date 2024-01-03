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05:25, 3 января 2024Бывший СССР

Удар «Кинжала» по Киеву попал на видео

Камеры зафиксировали удар гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по цели в Киеве
СюжетРакетные удары по Украине:

В сеть попали кадры удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Видео опубликовал Telegram-канал «Милитарист».

«Нечастое видео с попаданием аэробаллистической ракеты «Кинжал» в цель», — говорится в подписи к пятисекундному ролику. Установленная в городе камера зафиксировала, как ракета пикирует с неба, после чего происходит взрыв.

Какой объект был поражен, не уточняется.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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      Марина Совина
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