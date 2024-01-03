В Белгороде эвакуировали 600 человек из-за найденного невзорвавшегося боеприпаса

Губернатор: в Белгороде эвакуировали 600 человек из-за найденного боеприпаса

Власти Белгорода объявили эвакуацию около 600 человек, проживающих в 323 частных домах в радиусе 500 метров от места обнаружения на улице Красноармейской невзорвавшегося боеприпаса. Об этом в среду, 3 января, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всем желающим предлагается выехать в пункты временного размещения, где, по словам главы области, их обеспечат горячим питанием, чаем. Дома, из которых вывезут жителей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения хозяев, добавил Гладков.

Он уточнил, что сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение об утилизации найденного боеприпаса.

Губернатор добавил, что еще два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка, сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. Решение о дальнейших действиях будет приниматься после результатов исследования.

Ранее 3 января Вячеслав Гладков предупредил, что после обстрелов в любой части региона могут быть неразорвавшиеся снаряды, и призвал жителей быть особенно осторожными. Губернатор попросил граждан помогать покинуть опасное место детям, пожилым и больным людям. Место обнаружения боеприпаса, по возможности, следует обозначить и оградить, отметил он.