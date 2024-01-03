В Челябинске задержали четвертого подозреваемого в избиении бойца СВО

СК: в Челябинске задержали четвертого подозреваемого в нападении на бойца СВО

В Челябинске задержан четвертый подозреваемый в избиении бойца, вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Следственное управление СК России по региону.

Им оказался неоднократно судимый 21-летний местный житель. Ранее он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. В ближайшее время планируется направить в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК добавил, что ранее суд не согласился с требованием поместить двух подозреваемых под стражу и отправил их под домашний арест.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома в Советском районе Челябинска. Пьяные молодые люди, выкрикивая угрозы, напали на участников СВО и их жен. Одного из демобилизованных бойцов били чем-то похожим на дубинку, а после стали заливать из перцового баллончика.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Ситуацию также взял на контроль полицейский главк по Челябинской области.