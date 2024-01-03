«Зеркало недели»: повторные взрывы произошли в Харьковской области

На Украине в Харьковской области произошли повторные взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Перед этим стало известно о полете ракет в направлении области. Ранее издание уже сообщало о взрыве в регионе.

3 января в сети появилось видео попадания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Установленная в городе камера зафиксировала, как ракета пикирует с неба, после чего происходит взрыв.

