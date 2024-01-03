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12:37, 3 января 2024Бывший СССР

В Харьковской области произошли повторные взрывы

«Зеркало недели»: повторные взрывы произошли в Харьковской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в Харьковской области произошли повторные взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram.

Перед этим стало известно о полете ракет в направлении области. Ранее издание уже сообщало о взрыве в регионе.

3 января в сети появилось видео попадания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Установленная в городе камера зафиксировала, как ракета пикирует с неба, после чего происходит взрыв.

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      Алевтина Запольская
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