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21:16, 3 января 2024Экономика

В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Пури: Индия сократила поставки нефти из России не из-за проблем с оплатой
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Сокращение поставок российской нефти в Индию произошло не из-за проблем с оплатой, объемы импорта зависят лишь от стоимости энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа страны Хардипа Пури.

«Проблем с оплатой нет. Есть лишь вопрос цены, по которой наши НПЗ покупают нефть. Это здоровый рынок, и Индия с определенной степенью уверенности ориентируется в текущей глобальной энергетической ситуации», — объяснил Пури. Он привел статистику, согласно которой доля российской нефти в структуре импорта страны выросла с 0,2 процента до примерно 33 процентов за два года.

В 2023 году среднесуточный импорт российской нефти в Индию составил около 1,5 миллиона б/с при общем потреблении 5 миллионов б/с. По словам министра Пури, главное условие, которым руководствуется страна при выборе источника импорта — «чтобы Индия получала энергию по наиболее экономичной цене без каких-либо сбоев».

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      Александра Синицына
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