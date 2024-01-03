В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

Пури: Индия сократила поставки нефти из России не из-за проблем с оплатой

Сокращение поставок российской нефти в Индию произошло не из-за проблем с оплатой, объемы импорта зависят лишь от стоимости энергоресурсов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление министра нефти и природного газа страны Хардипа Пури.

«Проблем с оплатой нет. Есть лишь вопрос цены, по которой наши НПЗ покупают нефть. Это здоровый рынок, и Индия с определенной степенью уверенности ориентируется в текущей глобальной энергетической ситуации», — объяснил Пури. Он привел статистику, согласно которой доля российской нефти в структуре импорта страны выросла с 0,2 процента до примерно 33 процентов за два года.

В 2023 году среднесуточный импорт российской нефти в Индию составил около 1,5 миллиона б/с при общем потреблении 5 миллионов б/с. По словам министра Пури, главное условие, которым руководствуется страна при выборе источника импорта — «чтобы Индия получала энергию по наиболее экономичной цене без каких-либо сбоев».