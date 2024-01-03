В Казахстане прекратили трансляцию ряда российских телеканалов

Оператор TVCOM прекратил трансляцию ряда российских телеканалов в Казахстане

Оператор TVCOM, который является партнером национального оператора в области телерадиовещания Казахстана АО «Казтелерадио», исключил из сетки вещания спутникового телевидения и интернет-ТВ ряд российских телеканалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора.

Руководство компании решило «постепенно сокращать долю зарубежных каналов с новостным информационным нарративом». Уточняется, что абоненты оператора достигли «высокого уровня медиаграмотности» и получают информацию чаще всего из социальных сетей.

Оператор прекратил трансляцию таких телеканалов: «Первый канал СНГ», «Поехали», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Телекафе», «Дом кино Premium», «Музыка Первого», «Победа», «Карусель», «Бобер», «О!».

Ранее государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика в 2023 году провела значимые политические реформы и переходит к формированию нового качества нации, что может стать главным содержанием общественной повестки в новом году.