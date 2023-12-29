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17:09, 29 декабря 2023Бывший СССР

В Казахстане объявили о переходе к формированию нового качества нации

Госсоветник Карин: Казахстан переходит к формированию нового качества нации

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Проведя в 2023 году значимые политические реформы, Казахстан переходит к формированию нового качества нации. Об этом в своем Telegram-канале заявил государственный советник республики Ерлан Карин.

По его словам, такая «более сложная, но очень важная трансформация» может стать главным содержанием общественной повестки в новом году. При этом он отметил, что фокус государственной политики переместился на перезагрузку системы общенациональных ценностей еще во второй половине 2023 года.

Карин также напомнил, что ранее общественные дискуссии в Казахстане разворачивались вокруг «необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем». По его мнению, это демонстрирует усиление общественного запроса на «формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры».

Ранее бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты опроса, согласно которому более 65 процентов казахстанцев надеются на значительные перемены в республике. В качестве главных проблем в стране большинство респондентов назвали рост цен на товары первой необходимости и низкие доходы населения.

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      Георгий Нестеров
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