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15:59, 3 января 2024Бывший СССР

В Киеве получила повреждения фабрика любимой Зеленским военной одежды

Страна.ua: в Киеве повреждена фабрика М-Тас, одежду которой носит Зеленский
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киеве после российского ракетного удара получила повреждения фабрика М-Тас, военную одежду которой носит президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Одежду компании среди прочих предпочитают главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Производство любимой руководством Украины одежды поразили ракетами X-101, сотрудники предприятия уцелели. М-Тас кроме одежды создают тактическое снаряжение, обувь и другие аксессуары.

Ранее в сети появилось видео удара российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по Киеву. Установленная в городе камера зафиксировала, как ракета пикирует с неба, после чего происходит взрыв.

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      Алевтина Запольская
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