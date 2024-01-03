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20:58, 3 января 2024Бывший СССР

В Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Latvijas Avīze: в Латвии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Правоохранительные органы Латвии задержали российского гражданина по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщает латышская газета Latvijas Avīze.

Как указывают правоохранители, подозреваемый «собирал и передавал российским спецслужбам информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии». При этом личность задержанного не разглашается.

Ранее суд в польском Люблине вынес приговор по обвинению 14 граждан России, Белоруссии и Украины в шпионаже, работе на российскую разведку и диверсиях против Польши.

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      Глеб Бажуткин
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