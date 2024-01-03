В Минобороны рассказали о ремонте военной техники в условиях СВО

МО РФ: только 7% поврежденной на СВО техники необходимо вывозить на предприятия

Только 7 процентов российского вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), поврежденных в ходе специальной военной операции (СВО), необходимо вывозить для ремонта на специализированные предприятия. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что большая часть требующей ремонта техники (66 процентов) в условиях СВО восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Еще 22 процента ВВСТ ремонтируется выездными бригадами предприятий.

В заявлении Минобороны также сказано, что в восстановлении 5 процентов поврежденной техники приняли участие россияне, призванные из запаса в рамках военных сборов.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал уникальную военную технику и оружие, используемые Россией в зоне СВО. По его словам, беспилотники «Ланцет» на сегодняшний день не может повторить ни одна страна. Также специалист обратил внимание на гаубицу «Коалиция» и реактивную систему залпового огня «Торнадо».