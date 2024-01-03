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14:32, 3 января 2024Россия

В Москве бабушка обвинила девочек-первоклассниц в создании ОПГ

В Москве бабушка обвинила одноклассниц внучки-первоклашки в создании ОПГ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве бабушка подала заявление в полицию на одноклассниц своей внучки, которая учится в первом классе. Она обвинила девочек в создании организованной преступной группы (ОПГ), передает издание Baza в Telegram-канале.

64-летняя Ольга утверждает, что первоклассницы в зеленоградской школе создали группировку и терроризируют других школьников. По ее словам, она решилась обратиться в полицию после того, как одна из одноклассниц ударила ее внучку по ноге.

Бабушка пробовала поговорить с учительницей, но не нашла понимания. В дежурной части заявление приняли и пообещали разобраться с ситуацией.

Ранее в московской школе двое учеников отравились психотропным веществом и попали в больницу. Один из них предложил однокласснице на перемене попробовать наркотик и она согласилась. Вскоре в школу пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

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      Алевтина Запольская
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