В Одессе женщин начнут обучать вождению автобусов из-за нехватки мужчин

Мэр Одессы Труханов: женщин начнут обучать вождению автобусов из-за мобилизации

В Одессе женщин начнут обучать вождению автобусов из-за проведения мобилизации и нехватки мужчин. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в эфире телеканала «Общественное».

«У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо», — сказал глава города. Он рассказал, что достигнуты договоренности с партнерами о привлечении к этой деятельности женщин, «потому что сейчас мужчин мало».

Труханов уточнил, что десять автобусов Одессе передали немецкие партнеры, кроме того в настоящий момент идут переговоры со Стамбулом о передаче машин.

Ранее полиции и комендатуре Киевской области поручили внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на дорогах в пределах региона. Целью задачи является выявление лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также правила воинского учета.