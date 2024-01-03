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17:48, 3 января 2024Бывший СССР

В Одессе женщин начнут обучать вождению автобусов из-за нехватки мужчин

Мэр Одессы Труханов: женщин начнут обучать вождению автобусов из-за мобилизации

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В Одессе женщин начнут обучать вождению автобусов из-за проведения мобилизации и нехватки мужчин. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в эфире телеканала «Общественное».

«У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо», — сказал глава города. Он рассказал, что достигнуты договоренности с партнерами о привлечении к этой деятельности женщин, «потому что сейчас мужчин мало».

Труханов уточнил, что десять автобусов Одессе передали немецкие партнеры, кроме того в настоящий момент идут переговоры со Стамбулом о передаче машин.

Ранее полиции и комендатуре Киевской области поручили внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на дорогах в пределах региона. Целью задачи является выявление лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также правила воинского учета.

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      Алевтина Запольская
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