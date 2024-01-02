«УП»: полиции Киевской области поручили искать уклонистов на блокпостах

Полиции и комендатуре Киевской области поручили искать уклоняющихся от мобилизации граждан на блокпостах. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования (ОТЦК).

Уточняется, что для содействия военному командованию Главному управлению Национальной полиции, Управлению патрульной полиции и Комендатуре Киевской области поставили задачу проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на дорогах в пределах региона. По данным «УП», целью задачи является выявление лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, а также правила воинского учета.

Кроме того, в Киевской области по 6 января 2024 года проводят мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что блокпосты на улицах столицы развернули для проведения совместных учений полиции и украинских военных. Позднее власти города также опровергли информацию о раздаче повесток на блокпостах.