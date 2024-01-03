В Петербурге мужчина напал с мачете на сотрудника кафе-шавермы

В Петербурге выпивший мужчина напал с мачете на сотрудника кафе-шавермы

В Санкт-Петербурге выпивший клиент напал с мачете на сотрудника кафе-шавермы после словесной перепалки. Об этом сообщает телеканал «78» в Telegram.

Вечером 2 января 57-летний мужчина зашел в заведение «Шашлаваш» на улице Замшина. Между ним и сотрудником кафе завязался конфликт, после чего клиент достал туристический мачете, ударил оппонента по голове и удалился.

Пострадавший получил только легкий порез, полицейские задержали напавшего клиента по горячим следам. На него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее в Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное им блюдо. Клиенту удалось убежать, а нападавшего поймали полицейские.