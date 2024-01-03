В российском городе сорвался лифт с пассажирами

В Уфе сорвался лифт с пятью пассажирами внутри

В Уфе в ночь с 1 на 2 января в одном из домов на Рождественской улице сорвался лифт с пятью пассажирами внутри. Об этом сообщает UTV.

В лифт зашли сразу несколько мужчин. Во время спуска произошла поломка и кабина стремительно упала. В результате инцидента все остались живы.

В пресс-службе Министерства здравоохранения по Башкирии сообщили, что у одного из пассажиров диагностирован ушиб колена. Застрявших уфимцев вытащили спасатели, прибывшие на место. По словам жителей российского города, на данный момент лифт находится в нерабочем состоянии.

Ранее в Москве, в жилом комплексе «Баланс» появились «лифты в ад». Жители дома окрестили их так, поскольку один из лифтов не работает на протяжении нескольких месяцев, а при работе двух других раздаются сильный скрежет и удары.