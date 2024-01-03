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01:23, 3 января 2024Россия

В селе Казацком похоронили погибшую при обстреле Белгорода семью

В селе Казацком похоронили погибшую при обстреле Белгорода семью с ребенком
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В селе Казацком Белгородской области похоронили семью Ряполовых, погибшую при обстреле Белгорода 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

Дмитрий и Надежда Ряполовы состояли в браке около десяти лет. 2 декабря сыну Герману исполнился год. Семью похоронили в общей могиле.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Тогда не удалось спасти жизни 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

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      Марина Совина
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