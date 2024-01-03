В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих

СМИ: четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Токио

В Токио недалеко от станции метро «Акихабара» неизвестный с ножом напал на прохожих. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Нападение произошло в популярном торговом районе японской столицы. По заявлению источников агентства Киодо, сейчас известно о четырех пострадавших. Из-за инцидента движение по линии токийского метрополитена «Яманотэ» было остановлено.

Позднее стало известно, что управление полиции арестовало подозреваемого, им оказалась женщина в возрасте около 20 лет. По меньшей мере трое пострадавших были доставлены в больницу после нападения, однако их жизням ничего не угрожает.

В августе 2021 года в Токио произошел похожий случай. Тогда неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров поезда в районе Сэтагая на железнодорожной ветке «Одакю». По словам очевидцев, один из пассажиров начал размахивать ножом и серьезно ранил мужчину. Тогда в результате атаки пострадали четыре человека.