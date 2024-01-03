Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 3 января 2024Мир

В Японии выросло число жертв землетрясения

Kyodo: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 73 человек

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Больше всего погибших в городах Вадзима — 39 человек, в городе Судзу их число достигло 23.

1 января на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. Специалисты зафиксировали несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно. В ряде регионов на западном побережье страны была объявлена угроза цунами, а в префектуре Исикава высота волн составила от 0,5 до 1,2 метра.

В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили магнитуду землетрясений в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Законное право на оборону» Франция отказалась осудить удары ВСУ по Белгороду

      В Челябинске задержали четвертого подозреваемого в избиении бойца СВО

      Мышьяк нашли в крови отравившегося москвича

      Приток нелегальных мигрантов в США установил абсолютный исторический рекорд

      Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова

      Названы сроки проведения слушания по иску ЮАР против Израиля

      В Финляндии из-за морозов нарушилось движение поездов

      В Японии выросло число жертв землетрясения

      В Индии заявили об отсутствии проблем с оплатой российской нефти

      В США определился новый кандидат в президенты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости