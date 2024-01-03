В Ярославле задержали диверсантов за поджог трансформаторной подстанции

В Ярославле задержали двух диверсантов за поджог трансформаторной подстанции

В Ярославле задержали двух безработных диверсантов, которые пытались поджечь трансформаторную подстанцию. В их телефонах нашли переписку с украинскими кураторами, передает Telegram-канал SHOT.

18-летние Владимир и Надежда вскрыли подстанцию на улице Мельничной, залили внутрь бензин и подожгли. Поджог не удался, и огонь сам быстро потух. За проделанную работу диверсантам обещали перевести 100 тысяч рублей.

Пойманным предъявлено обвинение по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 20 лет колонии.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД задержали трех несовершеннолетних участников диверсионной группы, подозреваемых в организации терактов на территории Запорожской области. Задержанные жители Мелитополя работали на Службу безопасности Украины и называли себя «Черный Саботаж».