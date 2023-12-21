Задержание МВД и ФСБ несовершеннолетних диверсантов попало на видео

МВД показало видео задержания несовершеннолетних диверсантов в Запорожье

Задержание сотрудниками ФСБ и МВД трех несовершеннолетних участников диверсионной группы, подозреваемых в организации терактов на территории Запорожской области, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в ГУ МВД России по региону.

На кадрах видно, как подростков в наручниках ведут силовики. Кроме того, юношей допрашивают, и они рассказывают о своих преступлениях.

Задержанные жители Мелитополя работали на Службу безопасности Украины (СБУ). По информации оперативников, они являлись участниками диверсионной группы, которые называли себя «Черный Саботаж». «За время своей деятельности они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — отмечают в пресс-службе. Кроме того, члены группы передавали СБУ данные о перемещении, расположении российских войск и руководства региона.

Ранее стало известно, что в отношении задержанных и их неустановленных подельников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц»), части 3 статьи 222.1 («Незаконное хранение или ношение взрывчатых веществ»), части 1 статьи 30 по части 2 статьи 205 («Подготовка к теракту») и статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Расследование продолжается.