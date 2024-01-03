Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:38, 3 января 2024Бывший СССР

Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации

Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. Такое заявление сделал командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Бот, его слова приводит РИА Новости.

В ходе публичного мероприятия подразделения один из участников встречи спросил у комбатов, насколько часто они видят украинскую авиацию над полем боя. «Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — сказал Бот. По его словам, это касается как самолетов, так и вертолетов.

В ответ задавший вопрос отметил, что представляет на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ. В свою очередь, Бот пообещал летчикам, что «их время придет».

Ранее вертолетчики ВСУ сообщили, что украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед ударами российской авиации. По словам пилотов, российские истребители постоянно патрулируют воздушное пространство. Они утверждают, что угроза от истребителей превышает угрозу от средств противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

      Отрицавшая беременность россиянка родила на Новый год

      Комбат ВСУ заявил о малоэффективной украинской авиации

      В селе Казацком похоронили погибшую при обстреле Белгорода семью

      В ООН призвали защитить мирное население после ударов по Белгороду

      Российская ПВО сбила над морем в Севастополе ракету

      Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

      Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о планах США сместить Зеленского

      Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

      Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости