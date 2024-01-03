Комбат ВСУ с позывным Бот: у украинской авиации маленькая эффективность

Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя. Такое заявление сделал командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Бот, его слова приводит РИА Новости.

В ходе публичного мероприятия подразделения один из участников встречи спросил у комбатов, насколько часто они видят украинскую авиацию над полем боя. «Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации», — сказал Бот. По его словам, это касается как самолетов, так и вертолетов.

В ответ задавший вопрос отметил, что представляет на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ. В свою очередь, Бот пообещал летчикам, что «их время придет».

Ранее вертолетчики ВСУ сообщили, что украинские вертолеты Ми-8 оказались уязвимы перед ударами российской авиации. По словам пилотов, российские истребители постоянно патрулируют воздушное пространство. Они утверждают, что угроза от истребителей превышает угрозу от средств противовоздушной обороны.

