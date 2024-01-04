Умер актер Константин Желдин

Ректор ГИТИС Заславский: актер Константин Желдин умер в возрасте 90 лет

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, пишет РИА Новости.

Как уточнил источник, актер до последних дней выходил на сцену театра. По словам Заславского, несмотря на возраст, Желдин был востребованным и не уходил из профессии. «Я об этом узнал из театра "Около", где он работал в последние годы… Желдин был замечательным артистом, работал со многими великими режиссерами», — уточнил он.

Желдин появился на свет в 1933 году в Москве. В 1961 году он окончил училище имени Щукина, затем работал в «Театре на Малой Бронной», «Театре на Таганке», театре «Около дома Станиславского». Зрителям он полюбился по ролям второго плана в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Ликвидация», «Брат 2», «Исаев», «Адъютант его превосходительства».

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