Умер автор и худрук команд КВН

Запашный: автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный в своем Telegram-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе "Сборная Большого Московского цирка"!», — написал Запашный.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. Был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы».

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