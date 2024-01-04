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00:01, 4 января 2024Интернет и СМИ

Умер автор и худрук команд КВН

Запашный: автор и худрук команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет

Автор и художественный руководитель команд КВН Станислав Агафонов умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщил народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгар Запашный в своем Telegram-канале.

«Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе "Сборная Большого Московского цирка"!», — написал Запашный.

Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. Был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпион Высшей лиги КВН как худрук команды «Раисы».

В октябре 2023 года после продолжительной болезни на 55-м году жизни умер украинский актер, звезда КВН, бывший креативный продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский, и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо.

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      Марина Совина
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