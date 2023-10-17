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10:55, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Умер звезда КВН Сергей Сивохо

Экс-продюсер студии Зеленского Сергей Сивохо умер после продолжительной болезни
Сергей Сивохо

Сергей Сивохо. Фото: РИА Новости

Украинский актер, звезда КВН, бывший креативный продюсер студии «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский, и экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Сивохо умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Отмечается, что Сивохо ушел из жизни в 05:40 17 октября на 55-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти шоумена стала хроническая болезнь легких.

Ночью 17 октября доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, член Общественной палаты России Анна Ревякина сообщала о смерти Сергея Сивохо. Позже она уточнила, что Сивохо жив, но находится в критическом состоянии с минимальными шансами выжить.

Сергей Сивохо долгое время являлся креативным продюсером студии «Квартал 95» и выступал в КВН. На выборах в Верховную Раду он баллотировался от партии сторонников Зеленского «Слуга народа», а затем был назначен советником секретаря СНБО Украины. В марте 2020 года Сивохо атаковали радикалы во время презентации платформы примирения в Киеве. Позже его сняли с поста советника. До политической карьеры Сивохо играл в КВН в команде Донецкого политехнического института (ДПИ).

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    Олег Давыдов
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