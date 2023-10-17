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03:43, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о безнадежном состоянии звезды КВН Сивохо

Член ОП РФ Ревякина сообщила о последних часах жизни звезды КВН Сергея Сивохо

Кадр: шоу «Раз в неделю»

Работавший с президентом Украины юморист Сергей Сивохо жив, но находится в больнице в критическом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина.

По ее информации, у звезды КВН на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность, и из-за безнадежности ситуации его вероятнее всего вскоре отключат от системы поддержки жизни. «Велика вероятность, что это его последние часы», — написала она, добавив, что врачи посоветовали близким Сивохо попрощаться с ним.

Ранее Ревякина сообщила о смерти Сивохо. По информации «Комсомольской правды», в последнее время он сильно похудел.

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    Марина Совина
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